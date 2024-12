È partito oggi, venerdì 13 dicembre, il Corso di Alta Formazione in Economia del Credito Cooperativo, promosso dalla Federazione delle BCC dell’Emilia-Romagna in collaborazione con l’Università di Bologna, il Dipartimento di Scienze Economiche – AICCON e il Master in Economia della Cooperazione (MUEC). L’iniziativa, che rientra nell’ambito delle attività di formazione tecnico-identitaria, coinvolge 30 “studenti”, fra amministratori, dipendenti e membri degli organi di controllo di tutte le nove BCC regionali con l’obiettivo di consolidarne le competenze in ambito economico, giuridico e di identità̀ cooperativa, rafforzando il legame con il sistema del Credito Cooperativo e i valori fondanti della mutualità.

“Questo corso, reso possibile grazie al contributo di FondoSviluppo, rappresenta un passo importante per la crescita del settore e per il mantenimento di standard di eccellenza – commenta Mauro Fabbretti, presidente della Federazione BCC dell’Emilia-Romagna -. Crediamo che il rafforzamento delle competenze tecnico-identitarie sia fondamentale per affrontare le sfide del nostro tempo, dal cambiamento climatico alla digitalizzazione, mantenendo sempre al centro il valore delle comunità che rappresentiamo. Oggi ha preso il via quello che riteniamo possa rappresentare un modello di eccellenza e un esempio di come le BCC sappiano investire sul capitale umano rafforzando, al tempo stesso, il rapporto tra il sistema del credito cooperativo e il mondo accademico, creando opportunità di sviluppo per il futuro. Un futuro al quale guardiamo con fiducia, consapevoli di quanto la formazione sia uno strumento chiave per mantenere al massimo livello la qualità del nostro lavoro e il nostro impatto sulle comunità”.

Un percorso strutturato per la formazione continua

Il Corso si articola in circa 40 ore di attività didattiche d’aula, suddivise in otto moduli formativi. Le lezioni si terranno a cadenza settimanale, con un evento finale previsto per marzo 2025. Il programma, curato sotto la Direzione scientifica del Prof. Flavio Delbono, prevede interventi di accademici di prestigio, esperti del sistema cooperativo e professionisti del settore bancario.

Le attività d’aula si svolgeranno presso la sede della Federazione BCC Emilia-Romagna nella sala intitolata a Giovanni dalle Fabbriche, con possibilità di partecipazione anche via web. Tra i temi affrontati spiccano: l’economia e il diritto del credito cooperativo, la sostenibilità e la transizione energetica, la digitalizzazione e l’innovazione nei servizi bancari e le strategie di sviluppo delle comunità locali.

Un corpo docente di eccellenza

Oltre al prof. Delbono, il corpo docente del corso di alta formazione può contare su un panel di docenti e relatori che raccoglie figure di spicco del mondo accademico come Franco Fiordelisi (professore ordinario di Economia degli Intermediari finanziari presso l’università degli studi di Roma Tre e presso la Essex Businnes Schhool della University of Essex, Regno Unito e presidente del Financial lntermediation Network of European Studies), Lorenzo Stanghellini (Professore ordinario di diritto commerciale – dipartimento scienze giuridiche dell’Università di Firenze), Stefano Zamagni (professore emerito di Economia Civile all’Università di Bologna e membro del comitato scientifico di numerosi periodici e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, di cui è stato Presidente 2019-2023) e Paolo Venturi (Direttore di Aiccon Research Center, docente di imprenditorialità e innovazione sociale presso l’Università di Bologna e numerose altre università ed istituzioni. Componente del gruppo di lavoro ministeriale per la riforma del Terzo Settore e per la realizzazione del Piano Italiano sull’Economia Sociale).

A questi si affianca un team di figure apicali ed esperti di Federcasse, a partire dal Direttore Generale Sergio Gatti e dal Vicedirettore Roberto di Salvo (che ricopre anche la carica di Direttore del Fondo di Garanzia dei depositanti). Con loro, nel corso delle lezioni interverranno anche Giuseppe Molinaro (responsabile affari tributari), Ignace G. Bikoula, Giovanni Betti e Domenico Manzo (rispettivamente Responsabile e membri del servizio affari normativi e rapporti con l’UE) e Paola Maggiolini (Responsabile Servizio revisione Cooperativa di Federcasse).