Primo consiglio regionale: “Prioritario aiutare i territori colpiti dalle alluvioni e recuperare fiducia nei cittadini”

Contestualmente alla nuova giunta regionale, nella giornata di venerdì si è riunito anche il nuovo consiglio regionale. Eletto presidente dell’assemblea Maurizio Fabbri, votato praticamente all’unanimità. Fabbri infatti si è astenuto. Ex sindaco di Castiglione dei Pepoli, nell’Appennino bolognese, Fabbri ha indicato come priorità per l’assemblea lavorare per aiutare i territori duramente colpiti dal cambiamento climatico e per recuperare la fiducia dei cittadini. Il 54% degli elettori non si è infatti presentato alle urne alle votazioni del 17-18 novembre. E poi i diritti: alla salute, al lavoro, alla pace, di ogni fascia d’età e sesso.