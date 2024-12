Il cuore della solidarietà batte forte in Emilia Romagna. Il prossimo 21 dicembre, a partire dalle ore 11, Villa Matilde, a Fornace Zarattini Ravenna, ospiterà un brunch speciale dal titolo “Un sorriso per i bambini alluvionati”, pensato per portare un po’ di gioia ai più piccoli delle zone colpite dalle devastanti alluvioni di questi ultimi mesi. L’iniziativa, che si avvale della collaborazione del mondo dei motori, sarà una giornata all’insegna della solidarietà, del divertimento e della speranza.

Il fulcro della giornata sarà la distribuzione di gadget e giochi per tutti i bambini delle famiglie colpite dalla tragedia. I regali sono stati donati con grande generosità da piloti, team di racing e aziende del settore automobilistico, che hanno risposto con entusiasmo alla chiamata di solidarietà. Tra i donatori figurano nomi importanti come VR46, la Fondazione Simoncelli, il Pecco Fan Club, Gresini Racing, Pagani Automobili e molti altri. Ogni regalo sarà un simbolo di speranza e di affetto per i più giovani, che, dopo aver vissuto momenti di grande difficoltà, avranno la possibilità di sorridere e vivere una giornata di serenità.

Accanto alla distribuzione dei regali, l’evento prevede anche un brunch su prenotazione, che si terrà sempre a Villa Matilde. A partire dalle ore 11, i partecipanti potranno gustare un delizioso brunch preparato per l’occasione e sarà anche un’opportunità di incontro e condivisione tra i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni, le realtà locali e i tifosi dei vari team di racing coinvolti.

La partecipazione di grandi nomi del motorsport non è solo un gesto di generosità, ma anche un segno di come il mondo dei motori, che in Emilia Romagna è una vera e propria passione collettiva, possa unire le persone e fare la differenza in momenti di difficoltà. Piloti e team, che solitamente sono protagonisti sulle piste, oggi scendono in campo per sostenere le comunità locali, dimostrando che la forza della passione sportiva può essere un potente strumento di solidarietà.

Per partecipare al brunch, è necessario prenotare entro il 19 dicembre, contattando gli organizzatori al 3206926730.

“Un sorriso per i bambini alluvionati” è un simbolo di speranza, di resilienza e di comunità. In un periodo difficile, la solidarietà e il supporto reciproco sono fondamentali per aiutare chi ha subito perdite e danni ingenti. Grazie all’iniziativa, ai donatori e ai partecipanti, tanti bambini e famiglie potranno sentirsi più vicini alla speranza di un futuro migliore. Un futuro che, con il sostegno di tutti, può davvero essere più luminoso e sereno.