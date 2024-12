Da lunedì 16 dicembre sono aperte le prenotazioni per il concerto gratuito del 1° gennaio alle 11.30 al Teatro Alighieri, con il The Bronx Gospel Choir (Usa), che proporrà uno spiritual gospel-pop innovativo, l’evento di saluto al nuovo anno del Comune di Ravenna – assessorato al Turismo, con la direzione artistica di Francesco Plazzi di Spiagge Soul, in compartecipazione con la Fondazione Ravenna Manifestazioni (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria).

Dal 16 dicembre prenotazione on line su https://www.teatroalighieri.org/ e allo IAT di piazza San Francesco.

Durante il concerto, come di consueto, è prevista una raccolta fondi per “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”