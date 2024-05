Gli studenti Pro Palestina occupano la Facoltà di Ingegneria a Ravenna

Gli studenti Pro Palestina hanno occupato a Ravenna l’edificio della Facoltà di Ingegneria. Dopo diverse assemblea gli studenti hanno deciso di occupare questa sede affinché la Facoltà e il Rettorato diano risposte alle loro richieste, gia presentate ufficialmente con una lettera pubblica, per dire stop alla Guerra in Palestina, come sostegno del popolo palestinese e per chiedere l’immediato cessate il fuoco. Inoltre, gli studenti chiedo cambio di posizione del Rettorato per cessare le collaborazioni con alcune aziende.