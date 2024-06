Sabato 15 e domenica 16 giugno a Fiabilandia arriva il Villaggio delle Fiabe! Insieme a FEshion Eventi Fiabilandia proporrà 2 intere giornate dedicate al mondo delle fiabe per festeggiare la fine dell’anno scolastico.

I bambini e le bambine potranno immergersi in meravigliosi mondi incantati con allestimenti sorprendenti e la presenza dei protagonisti delle fiabe più amate: Regno di Ghiaccio, Paese delle Meraviglie, Spada nella roccia, una gigante conchiglia della Sirenetta e molto altro…il tutto immerso nella splendida cornice di Fiabilandia, che renderà il tutto ancora più incantevole!

“Abbiamo voluto aggiungere alla nostra offerta due giornate di pura magia a tutti i nostri ospiti, per celebrare nel modo migliore l’inizio dell’estate e la fine della scuola. Il nostro impegno è quello di arricchire sempre la nostra offerta e lo facciamo anche affiancandoci a partner seri e professionali. Già nel 2023 abbiamo iniziato a rinnovare diverse attrazioni, arricchito anche quest’anno il nostro Fiaby Circus, fiore all’occhiello tra gli spettacoli dal vivo che proponiamo, ideato interamente un nuovo spettacolo, Belle e il Castello Incantato, aggiunto Parco Mattia, un nuovo enorme gonfiabile accanto al nostro punto ristoro La Frulleria” dichiara la famiglia Casartelli, titolare del Parco.

In occasione delle due giornate inoltre, tutti i bambini saranno chiamati a superare le prove di coraggio de “Il Grande Libro delle Fiabe” ottenendo un ingresso omaggio per il Safari Ravenna: cercare le due principesse nel meraviglioso Regno di Ghiaccio, far sorridere Alice triste perché ha smarrito Stregatto, correre dalla Sirenetta e intonare “In fondo al Mar”….saranno solo alcuni dei compiti che vi aspettano in questo splendido fine settimana!

L’evento è interamente gratuito e incluso nel costo di ingresso a Fiabilandia che per l’occasione propone anche un biglietto Family se acquisti online e…il giorno dopo entri gratis!