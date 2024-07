Inaugurata la mostra “Byron contemporaneo”: l’opera del poeta riletta attraverso la fotografia

Inaugurata ai Chiostri Francescani la mostra “Byron contemporaneo”, la mostra voluta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per accompagnare la città e i suoi visitatori al 26 ottobre, data di inaugurazione del Museo Byron e del Risorgimento, a Palazzo Guiccioli. La mostra, curata da Daniela Ferrari, vede gli scatti di Giampiero Corelli rivisitare l’opera di Byron in chiave attuale, entrando in relazione con i testi di Riccardo Nencini, Vincenzo Patanè e della stessa curatrice. Il tutto raccontato anche attraverso un volume edito da Danilo Montanari. Una volta terminata a Ravenna, l’esposizione verrà poi presentata a Venezia e a Firenze, costruendo un ponte fra le tre città care a Byron