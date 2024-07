Un servizio gratuito e ad accesso libero per tutti gli studenti (e non solo) della città: l’aula studio nella sala BCC Città e Cultura in Piazza della Libertà, 7 Faenza rimarrà aperta al pubblico tutta l’estate.

La sala, dotata di 20 postazioni studio, wi-fi ed aria condizionata, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 19:30 fino al 27 settembre 2024.

La Sala BCC Città e Cultura oltre ad offrire ai giovani un luogo tranquillo per studiare, ospita anche una biblioteca sulla cooperazione e la storia locale ed una mostra permanente di opere del MIC Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. È uno spazio che la Banca mette a disposizione della comunità, della cultura e dei giovani già da alcuni anni.

“E’ un ambiente molto favorevole allo studio per il silenzio, gli ampi spazi, la disponibilità del wi-fi e non ultimo la presenza dei condizionatori!” spiega Mariangela Marigliano, giovane studentessa e Socia LA BCC che ben conosce la struttura ed i suoi utenti, svolgendo il servizio di assistenza in sala, affidata in gestione dalla Banca alla cooperativa faentina Coop. Attiva. “Siamo in pieno centro storico, con la possibilità di avere qualsiasi cosa a portata di mano e di fare pause all’aperto sotto il portico. Anche l’orario consente di soddisfare qualsiasi esigenza. C’è chi arriva subito all’apertura alle 13:30 e chi invece arriva solo nel tardo pomeriggio verso le 17:30 per due ore di studio full immersion essendo la chiusura della sala prevista alle 19:30. Per le mattine si può sempre sfruttare la Biblioteca Manfrediana, a pochi passi oltre la piazza. In previsione dei pomeriggi di chiusura che la biblioteca comunale effettua nei mesi di luglio e agosto, il servizio offerto dalla Banca è complementare e garantisce un luogo tranquillo in cui studiare in centro città tutti i pomeriggi di questa estate appena iniziata!”