Sta nascendo la grande area di servizio per camion in via Pana

Procede, anche se in ritardo, l’urbanizzazione di via Pana dove dovrà sorgere un’area di servizio per camion, con rifornimento con gas naturale compresso, gas naturale liquefatto, gasolio, benzina e colonnine per la ricarica elettrica. Il termine dei lavori era fissato per luglio.

A realizzare la grande stazione, di oltre 35 mila metri quadrati, è un gruppo faentino con oltre quarant’anni di attività alle spalle, che a Faenza gestisce già direttamente tre distributori di carburanti, altri in varie zone d’Italia, e che nel corso degli anni ha affiancato alla vendita al consumo, anche la vendita all’ingrosso, inserendosi poi nel campo della costruzione di parchi fotovoltaici.