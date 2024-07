Pronta a partire la nuova campagna di scavi archeologici al castello di Ceparano

Al via nei prossimi giorni la nuova campagna di scavi archeologici al Castello di Ceparano, sopra Marzeno. Come per il Castello di Rontana, anche per Ceparano gli scavi sono organizzati dall’Università di Bologna, dal Dipartimento Storia Culture Civiltà. Coordinatore, il professore Enrico Cirelli, che ha dato il via al progetto nel 2018. Quest’anno aumenteranno i giorni di ricerche sul campo da parte di professori e studenti. Risale al 970 la prima menzione della fortificazione. Nei secoli successivi è stata al centro di diverse contese. Gli scavi, in questi anni, hanno riportato alla luce le mura, due aree cimiteriali e un’area abitativa piuttosto ampia.