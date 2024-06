La Chiamata alle Arti in programma a Classis dal 17 al 20 giugno illustrata in un incontro in CNA. Saranno quattro giorni di festa dedicati ai giovani, tra concerti, incontri, installazioni, mostre e laboratori, realizzati da Ravenna Festival, in collaborazione con RavvenAntica e il sostegno di Hera e la stessa Cna. Una chiamata che inizierà già sabato 15 con un laboratorio di richiamo. Oltre 130 i giovani che parteciperanno alle varie giornate.