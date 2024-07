Ultimo appuntamento con Azzurro a Tavola, in programma sabato 27 luglio al Bacino Peschericci della Marina di Ravenna. A partire dalle ore 19.00, l’evento, organizzato dalla Pro Loco, offrirà l’opportunità di gustare il pesce azzurro alla griglia. Questo appuntamento rappresenta un’occasione unica per apprezzare i sapori del mare in un’atmosfera conviviale e suggestiva.

Parallelamente si svolgerà Marina Mercatini lungo Viale delle Nazioni, dove sarà possibile trovare prodotti tipici, artigianato locale e altre curiosità. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata al giorno successivo. Per aggiornamenti e ulteriori informazioni, visitare il sito www.marinadiravenna.org o seguire i canali social ufficiali.