Un operaio di 55 anni questa mattina è caduto da un cavalletto davanti ad un davanzale di una finestra dove stava lavorando in un cantiere edile in via Rotta. I colleghi hanno immediatamente chiamato il 118, fortunatamente l’altezza del cavalletto non era elevata, gli operatori sanitari hanno riscontrato un trauma cranico decidendo il ricovero al Bufalini di Cesena per gli approfondimenti. Sul posto sono intervenute anche le volanti della Polizia