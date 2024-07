La società Ravenna FC è lieta di annunciare il tesseramento di Loreto Lo Bosco, attaccante classe ’89.

Sicliano di Palermo è arrivato giovanissimo nel settore del Torino dove ha proseguito nella trafila granata arrivando ad essere aggregato in prima squadra da una vecchia conoscenza giallorossa, Walter Novellino. Dopo due positive stagioni in C2 con la Pro Vercelli inizia una lunga carriera in serie D dove ha indossato, tra le altre, le maglie di Asti, Argentina e Sanremese. Nelle ultime stagioni è stato capitano del Vado che ha portato due volte consecutive alla vittoria dei playoff.

Attaccante di grande generosità e carisma, rappresenterà un valore aggiunto per la rosa a disposizione di Mister Antonioli, a Ravenna ritroverà Luca Di Renzo con il quale ha giocato proprio a Vado costituendo una formidabile coppia gol.