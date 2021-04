Dal 26 aprile sì a pranzi e cene all’aperto, l’assessore Costantini: “Fare chiarezza sugli stabilimenti balneari con licenza di ristorazione”

A partire dal 26 aprile, i ristoranti con tavoli e sedie all’aperto potranno tornare ad accogliere i clienti anche in orario serale: secondo quanto stabilito dal Governo infatti torneranno le “zone gialle” con restrizioni meno rigide per le regioni. Il passaggio nella fascia di rischio più bassa sarà anche l’occasione di una prima ripartenza per i settori più colpiti dalla pandemia, tra cui sicuramente anche il comparto turistico. E il tema della ripartenza del settore è stato al centro della visita a Ravenna del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, giunto nella città bizantina lo scorso sabato 17 aprile. A raccontarci dei temi trattati con il Ministro è l’assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini, che chiede inoltre al Governo di fare chiarezza sull’apertura degli stabilimenti balneari. La data di riapertura per i bagni è stata infatti fissata al 15 maggio, ma la possibilità di passare in zona gialla dalla prossima settimana crea una contraddizione per gli stabilimenti con la licenza di ristorazione.