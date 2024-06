Avvicinare gli studenti alle imprese e migliorare l’orientamento: un progetto di CNA

Migliorare il rapporto tra scuola e impresa e l’orientamento per gli studenti. Durante l’ultimo anno scolastico CNA Ravenna ha avviato un progetto dal titolo CNA@school per permettere agli studenti di tutte le scuole di incontrare direttamente il mondo del lavoro, imparando a conoscere le possibilità offerte dal territorio. Hanno partecipato le scuole superiori della provincia di Ravenna, una parte delle scuole del ferrarese e alcune scuole secondarie di primo grado sempre della provincia di Ravenna. In tutto circa 900 studenti. Terminato l’anno scolastico, si è tenuta in CNA una tavola rotonda per impostare la seconda edizione del progetto, pronto a partire con il ritorno in classe degli studenti.