Dopo le dimissioni di Alessio Grillini, capogruppo in consiglio comunale, da Italia Viva, Stefano Bertozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia nell’assemblea faentina, aveva duramente criticato la maggioranza di centrosinistra guidata dal Partito Democratico, toccando vari temi, estranei alle dimissioni di Grillini. Oggi è il Pd a replicare all’esponente di centrodestra:

“Lascia interdetti la foga polemica di questi giorni del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Stefano Bertozzi, che è arrivato a criticare il Presidente della Provincia, Michele de Pascale, reo, a suo avviso, di una esortazione fatta il 17 gennaio 2024 in cui auspicava che parte degli stanziamenti europei previsti per l’alluvione fossero destinati ai privati.

Purtroppo, sappiamo che così non è stato. I fondi concessi dall’Europa, in larga parte rientranti nelle disponibilità del PNRR, sono stati resi disponibili per gli interventi legati ai ripristini di strutture e viabilità pubbliche. Preso atto di ciò, si è quindi lavorato con sollecitudine per ottenere risorse per interventi di messa in sicurezza del territorio, con progetti di ripristino di strutture pubbliche e di maggiore sicurezza per la viabilità. In questo contesto rientra anche il necessario e atteso da tempo by-pass stradale di Borgo Rivola che permetterà lo spostamento del traffico veicolare che oggi attraversa il paese, in un tratto tra l’altro oggetto di smottamenti.

Cosa si doveva fare quindi secondo Bertozzi? Dove starebbe la presa in giro? Davvero non si capisce.

Quello che è invece chiara è la pretestuosità della critica e il tentativo di nascondere l’incapacità dei suoi riferimenti politici al Governo nel dare risposte concrete ai cittadini alluvionati, mettendo a disposizione cifre congrue. Altrettanto chiaro, ogni giorno che passa, è che il 100% dei ristori a cittadini e promessi da Giorgia Meloni resterà una bugia colossale. “