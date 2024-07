In accordo con il Presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale, con il nuovo Capo di Gabinetto dell’Ente Nicola Pasi, con Silvia Dessì Responsabile del Coordinamento della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino, con Ivan Simonini Presidente della Casa Editrice, le Edizioni del Girasole hanno provveduto a donare diversi libri alle biblioteche del territorio ravennate colpite dall’alluvione, tra le quali alcune biblioteche pubbliche Fabrizio Trisi di Lugo, Luigi dal Pane di Castel Bolognese, Loris Ricci Garotti di Sant’Agata sul Santerno.

Le tre biblioteche sopracitate hanno scelto loro direttamente quali titoli ricevere in dono, e così alla Biblioteca Trisi sono stati assegnati una quarantina di libri, alcuni recenti come I sequestrati di Lavezzola di Amedeo Somma e Amalasunta di Luciano Ferretti e altri più antichi come le opere teatrali in dialetto di Gioacchino Strocchi e Bruno Gondoni pubblicate quarant’anni fa, ma non mancano Romagna mia di Ersilio Tonini o il Concertino romagnolo di don Francesco Fuschini.

Tra i titoli destinati alla Biblioteca Dal Pane: Uno spirito libero di Guido Ceroni, Testamento (prima edizione integrale) di Francesco Balilla Pratella e Una ragazzina nella Germania di Hitler di Eva Schnack Cavalcoli.

Alla Biblioteca Garotti di Sant’Agata sono andati una trentina di titoli tra i quali I sapori della scienza di Ermes Fuschini, Onorio, Galla, Teodorico di Roberta Migani, Lilith di Rino Maneo, Fantasmi rossi, enigmi arancioni di Pier Giorgio Carloni, L’altalena delle nuvole di Josè Vicentini.

Tutti i volumi donati sono stati consegnati ieri alla Provincia di Ravenna che provvederà a recapitarli alle biblioteche destinatarie.