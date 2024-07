Sono giovani emergenti che hanno conquistato spazio e minuti nella scorsa stagione, qualcuno giocando anche molte partite da titolari. A loro il Faenza concede fiducia e spazio per affidarli agli ordini del mister Nicola Cavina in vista dell’avvio della preparazione al campionato di Eccellenza.

Il gruppo dei giocatori nati nel 2005 è composto dai difensori Lorenzo Piancastelli e Lorenzo Bandini, che dopo ottime stagioni nella Under 19 approdano in Prima squadra, dove sono stati preceduti l’anno passato dall’attaccante Luca Emiliani e dall’esterno Luca Tuzio.

A guidare questo quartetto è proprio Luca Tuzio che ha collezionato 31 presenze in campionato, dimostrando grande crescita, maturità e duttilità. Nato come mezzala, è stato impostato anche come esterno.

“Sono pronto a dare il massimo – dice Tuzio – e mi metto a disposizione dove il mister mi impiegherà. Spero di giocare più partite possibile e dare un contributo importante. Sono convinto che possiamo fare un buon campionato di Eccellenza, anche se molto competitivo con l’obiettivo di ottenere innanzitutto una salvezza tranquilla”.

Più numerosa la pattuglia dei calciatori nati nel 2006. Hanno già esordito in Prima squadra il portiere Diego Fabbri, i centrocampisti Gian Battista Caroli e Marco Brusi, gli attaccanti Federico Zani e Davide Cavolini, che hanno dimostrato doti realizzative importanti, a cui si aggiungono dalla Under 19 il difensore Michael Malavolti, il mediano Cristian Bertozzi, le punte Mattia Servadei e Francesco Dardi, quest’ultimo di ritorno dopo un anno di studio all’estero.

“Sarà sicuramente un campionato difficile, ma sono certo che possiamo fare bene e che abbiamo le carte in regola per competere – afferma Diego Fabbri che ha collezionato 11 presenze da titolare dimostrando grandi potenzialità tanto da essere convocato anche nella rappresentativa regionale Under 19– Sono contento di fare parte di questa squadra e di ritrovare i vecchi compagni come il mio collega di ruolo Ruffilli che mi sta trasmettendo molto e nuovi come l’amico Ulivieri che conosco da tempo”.

La fiducia della società su questi giovani giocatori è espressa dal direttore generale, Juri Lucatini.

“Da anni facciamo giocare tanti ragazzi usciti dal nostro vivaio che è stato ulteriormente potenziato da quando è stata avviata la sinergia tra Faenza e Virtus e conta oggi oltre 800 tesserati– dichiara Lucatini- Anche in questa stagione sportiva faremo altrettanto. Ci aspettiamo molto da questi giovani inseriti in Prima squadra. Hanno tutte le caratteristiche per fare bene, trovare spazio e crescere nonostante l’impegno in un campionato tecnicamente superiore”.