Questa mattina a Bologna il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale ha presentato il documento Creare salute: insieme per una sanità pubblica equa e solidale, contenente dieci punti programmatici su salute e sanità (in allegato).

Un progetto che mette al centro la sanità pubblica partendo dal ruolo fondamentale dell’ente Regione in questo ambito.

Si tratta di dieci proposte concrete e dettagliate che si prefiggono di promuovere la salute e la sanità pubblica e universalistica e di migliorare il sistema sanitario regionale e l’accesso alle cure, partendo dal presupposto fondamentale che la salute delle persone rappresenta la prima ricchezza, per loro stesse e per le comunità di cui sono parte. Welfare e sanità pubblica, che concorrono entrambi a promuovere e a preservare la salute, sono l’immagine e lo specchio dei valori di equità e solidarietà, che devono continuare ad animare lo sviluppo della comunità regionale, perché le persone malate non sono veramente libere e il “bene salute” è un diritto tutelato dalla nostra Costituzione.

L’obiettivo è quello di sviluppare un dibattito intorno a queste dieci proposte con il coinvolgimento di medici, infermieri, operatori sanitari, singoli cittadini e associazioni di pazienti dell’intero territorio, per raccogliere, accrescere e diffondere il sapere del sistema sanitario emiliano-romagnolo.

“In ambito sanitario dobbiamo mettere in atto una stagione di grande rinnovamento – dichiara Michele de Pascale – perché l’Emilia-Romagna non sia solo la regione dove è garantito universalmente a tutti e tutte l’accesso alle cure, ma alle migliori cure possibili.

Il nostro Servizio sanitario regionale ha prodotto risultati importanti, ma è sempre più evidente la difficoltà a far fronte alla domanda espressa dai cittadini, anche alla luce delle riforme che l’attuale Governo ha adottato o ha intenzione di adottare, come l’autonomia regionale differenziata e la riforma fiscale, che mettono in seria discussione i principi di uguaglianza e di solidarietà alla base del nostro sistema sanitario e che genereranno una contrazione del welfare e un aumento delle diseguaglianze nell’accesso all’assistenza sanitaria.

È il momento dunque di fare una battaglia politica nazionale sul finanziamento del Sistema sanitario nazionale, che per essere credibile deve partire da una lucida autocritica, e aprire in Emilia-Romagna una grande stagione di innovazione.

Queste dieci proposte – conclude de Pascale – rappresentano il punto di partenza di un calendario di appuntamenti pubblici, per un confronto serio, aperto e approfondito con chiunque voglia condividere il proprio sapere e la propria esperienza in ambito sanitario, così da creare un circolo virtuoso di condivisione e conoscenza sul quale sviluppare il sistema sanitario di domani.

Partiamo subito, sono già in calendario per i primi di agosto le tappe di Reggio Emilia, Forlì e Ferrara, e stiamo già organizzando la tappa di Bologna per subito dopo Ferragosto e poi a seguire tutto il resto del territorio”.