Si è svolto il 5 e il 6 giugno l’annuale “Housing Europe Annual Conference & Garden City Hilversum” uno dei piu’ importanti simposi sui temi delle “Citta’ Verdi” e la promozione di senso di comunità giunto alla 100esima edizione che ha visto come ospite e testimone Lina Taddei, presidente di Acer Ravenna.

Il tema dell’edizione 2024 verteva sul come è possibile soddisfare l’esigenza di costruire più alloggi a prezzi accessibili senza compromettere la natura. Tutte le proiezioni demografiche infatti mostrano che il numero di famiglie continuerà a crescere in molti Paesi europei e il fabbisogno abitativo aumenterà in proporzione. Ciò richiederà inevitabilmente nuovi modi di costruire abitazioni senza compromettere la biodiversità e i principali servizi ecosistemici.

Nella seconda giornata di lavori è intervenuta Taddei che, introdotta dal video-messaggio di Nicolas Schimt, Commissario UE per l’occupazione e gli affari sociali, ha affrontato il tema della recente alluvione che che ha colpito in totale un numero di 642 tra alloggi e pertinenze (garages e cantine) gestite da Acer nelle provincia di Ravenna.

“È stato un piacere e un onore – dichiara Taddei – poter rappresentare l’Ente che presiedo e intervenire su un tema tanto attuale quanto drammatico quale l’impatto dei cambiamenti climatici sull’Housing Sociale. L’alluvione del maggio 2023 ha colpito violentemente il territorio della Provincia di Ravenna, danneggiando pesantemente anche il patrimonio di Edilizia Residenziale Sociale di proprieta’ dei Comuni della Provincia gestito da Acer. Ho voluto portare la voce di una Comunita’, evidenziando come occorra investire per prevenire gli effetti e danni del cambiamento climatico anche sull’Housing Sociale, sia con misure sugli edifici ma anche sulle persone. Rafforzare la resilienza a tali eventi violenti e drammatici, che impattano sulla vita delle persone e ancor piu’ sulle fasce vulnerabili”.

Al simposio era inoltre presente il Ministro per la Casa olandese Hugo De Jonge.