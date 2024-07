Antonio Buzzi confermato alla guida del Solco: il consorzio supera i 51 milioni di euro di fatturato

Nuovo consiglio di amministrazione per il Consorzio Solco. I soci della cooperativa sociale, che opera nelle province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, si sono ritrovati in assemblea per eleggere le nuove cariche, al termine di un mandato chiuso positivamente, nonostante l’alluvione, la pandemia e le difficoltà del settore socio-sanitario. Confermato presidente Antonio Buzzi.

L’assemblea si è tenuta allo stabilimento balneare, ideato per persone con disabilità, Insieme a Te, sostenuto, fra le tante realtà, anche dal Consorzio Solco.

Il nuovo consiglio di amministrazione del consorzio: Antonio Buzzi (presidente), Loredana Miceli, Erika Naldoni, Francesca Battistini, Cristina Ricci, Pier Domenico Laghi, Laura Gambi, Marco Bandini, Serafino Ferrucci, Francesco Biondini, Christian Bartoletti, Maurizio Casadei, Enrico Pisanu, Anna Rosa Dagostino, Davide Benini.