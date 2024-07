Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi giochi, installati in dieci parchi del territorio comunale grazie a una donazione da parte della società Alma Petroli, che ha voluto esprimere la propria solidarietà in seguito all’alluvione del maggio dell’anno scorso. Alma Petroli, in stretta sinergia con il servizio Tutela ambiente e territorio del Comune, ha proceduto direttamente all’acquisto e all’installazione dei giochi, per un valore complessivo di 200 mila euro. Presenti tra gli altri all’inaugurazione, che si è svolta quasi in contemporanea in tutte le località interessate con un momento condiviso a Coccolia, il prefetto Castrese De Rosa, il presidente di Alma Petroli Antonio Serena Monghini, l’amministratore delegato Sergio Bovo e rappresentanti della proprietà e del management, il sindaco Michele de Pascale, il vice sindaco Eugenio Fusignani, gli assessori Giacomo Costantini, Igor Gallonetto, Fabio Sbaraglia e Livia Molducci, i presidenti dei consigli territoriali dell’area 1 Valeriano Savoia, di Roncalceci Susanna Tassinari, di Sant’Alberto Maurizio Melandri, dell’area 2 Mariagrazia Guardigli, di San Pietro in Vincoli Nicola Staloni, di Castiglione Edera Fusconi.

“Siamo immensamente grati – dichiara il sindaco Michele de Pascale – per questo gesto di straordinaria generosità a seguito di un momento molto difficile per il nostro territorio, come è stato quello dell’alluvione di maggio 2023. Tra i tanti danni che abbiamo registrato in quei terribili giorni, ci sono stati anche quelli alle aree gioco per i bambini e quindi non posso che ringraziare nuovamente Alma Petroli per il suo sostegno e per aver concluso questo progetto sul territorio, ripristinando degli importanti spazi di socialità e condivisione”.

“Voglio ringraziare Alma Petroli e i suoi dirigenti – ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa – per la donazione di 200 mila euro quale segno tangibile di solidarietà dopo l’alluvione che ha colpito la Romagna 15 mesi fa. Una donazione rivolta ai bambini che ha consentito di installare giochi in 10 parchi cittadini. Questo generoso gesto porterà gioia anche alle loro famiglie che hanno vissuto momenti difficili dopo la pandemia e l’alluvione. I giochi donati non solo contribuiranno a ricostruire gli spazi ludici dei nostri parchi, ma rappresentano anche un momento di rinascita e di comunità. Tutto ciò dimostra, ancora una volta, la forte vicinanza delle Imprese al territorio di Ravenna. Quando si creano sinergie importanti in “tempi di pace” poi i risultati si vedono quando avvengono tragedie come è stata l’alluvione: nessuno si tira indietro e si danno risposte concrete come questa che danno tanta fiducia e speranza. Alma Petroli è un’azienda leader, ben radicata a Ravenna, ha saputo trasformare una “catastrofe” in nuove opportunità per i nostri bambini. Non si può che ringraziare chi ha effettuato questa scelta per il grande significato che racchiude e per il messaggio che diffonde”.

“Ci rende orgogliosi – ha dichiarato il Presidente di Alma Petroli, Antonio Serena Monghini – contribuire alla ricostruzione dopo l’alluvione, in particolare con un intervento a supporto delle famiglie del territorio, cui da anni Alma Petroli dedica la propria attenzione”.

I parchi che sono stati scelti per l’installazione dei nuovi giochi sono quelli dei territori maggiormente colpiti dall’alluvione: il parco Viscardo Lagosti a Coccolia, il giardino Omero Spadoni a Ghibullo, il giardino sorelle Barberi a San Pietro in Trento, il parco Don Giovanni Triossi a Roncalceci, le aree gioco di via Guiccioli a Sant’Antonio e via Gambellara a Gambellara, il giardino Alfonsa Rosa Maria “Alfonsina” Morini Strada a Villanova di Ravenna, le aree verdi di via Salara Comunale a Matellica, via dell’Amore a Casemurate e quella di via Giannello a Fornace Zarattini che Alma Petroli ha voluto dedicare ad Alessio Polizzi, giovane dipendente scomparso prematuramente.