Sono stati individuati dal Comune i tratti di spiaggia libera dove consentire l’accesso ai cani. Quest’anno sono ben sei le aree designate. Si è aggiunta infatti Marina di Ravenna, nel tratto di spiaggia libera di 80 metri adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido.

Gli altri si trovano come lo scorso anno a Casalborsetti, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di circa 70 metri a sud dello stabilimento balneare Overbeach; a Marina Romea nel tratto di spiaggia libera di 100 metri circa, tra i campeggi Reno e Romea, a Lido Adriano, nel tratto di 80 metri circa a nord dello stabilimento balneare Oasi; a Lido di Classe nel tratto di spiaggia libera, a nord della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio, che dai 30 metri di lunghezza della scorsa estate è passato ai 60 metri di oggi; a Lido di Savio nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di 40 metri a sud della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio.

L’utilizzo di tali aree, definito dall’ apposita ordinanza, è consentito dall’ alba al tramonto, fino al secondo fine settimana di settembre.

Potranno accedere alle spiagge esclusivamente i cani regolarmente iscritti all’ anagrafe canina, mantenuti al guinzaglio avente lunghezza non superiore a 1,5 metri, non dovranno arrecare disturbo al vicinato, nè manifestare aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti; devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti. È interdetto l’accesso ai cani femmina in calore. Il proprietario dovrà essere munito di paletta/raccoglitore per le deiezioni dell’animale da riporre nei contenitori appositamente installati.

E’ fatto obbligo ai conduttori dei cani portare al seguito museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l’incolumità delle persone e degli animali o su richiesta delle autorità competenti.

È consentita la balneazione dei cani nelle zone di mare antistanti le aree dedicate, evitando la permanenza in acqua nelle ore centrali della giornata, indicativamente dalle 11,30 alle 14,30.

I cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio fino all’ ingresso dello specchio acqueo e all’ uscita dall’ acqua il cane dovrà esser nuovamente assicurato al suo guinzaglio.

Le aree non sono dotate di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui sarà sempre cura del proprietario, per il benessere dell’animale, creare zone d’ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l’abbeverata e la docciatura. Le infrazioni saranno punite con sanzioni pecuniarie.

Spetterà a Hera provvedere a effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell’arenile.

Oltre alle predette aree libere, diversi stabilimenti balneari hanno delimitato e attrezzato, all’interno dei propri impianti, aree destinate alla permanenza dei cani.

Ecco di seguito l’elenco dei 26 stabilimenti balneari aperti a Fido:

Casalborsetti: Romeo – Conchiglia e Overbeach

Lido Adriano: Arcobaleno

Lido di Classe: Go-Go – Jamaica Beach – 2000 – Katia – Cayo Loco e Gustofino Beach By Bagno Vanni

Lido di Dante: Del Passatore e Classe

Lido di Savio: Soleluna – Cavallino – Salsedine 367 – Internazionale – Banana Beach – Oscar e Hotel Apollonia

Marina di Ravenna: La Duna degli Orsi

Marina Romea: Azzurro – Nettuno – Aloha Beach – Graziella – Marisa

Punta Marina Terme: Profumo di Mare