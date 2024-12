“Si può intervenire sui pini di via Maggiore per aumentarne la sicurezza”

Sui pini di viale Maggiore si può intervenire, aumentandone la sicurezza. La commissione consiliare, dedicata alla petizione sostenuta da 2 mila firmatari, voluta per fermare gli abbattimenti alle porte della città, è diventata un confronto sulla cura degli alberi. Da una parte i tecnici comunali hanno rappresentato la realtà odierna. Dall’altra Gianpietro Cantiani, esperto di fama internazionale, interpellato dai proponenti della petizione, ha fornito suggerimenti per migliorare le condizioni di vita e di stabilità degli alberi, mettendo a disposizione anche soluzioni recentemente brevettate.

In viale Maggiore erano presenti 117 pini. Dal 2012 ad oggi la metà sono stati abbattuti. Non avevano superato le prove di trazione. Di quelli presenti oggi, circa la metà sono sottoposti a monitoraggio costante con analisi di stabilità visiva, essendo potenzialmente a rischio.