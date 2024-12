Diabetes Marathon e Diabete Romagna insieme ad Adjutor pubblicano la nuova edizione della guida al diabete in Romagna come strumento di informazione di base e di orientamento per tutte quelle persone che si trovano a dover fare i conti con il diabete e a doverli fare per tutta la vita.

Cos’è il diabete; cosa si intende per emoglobina glicata (HbA1c) e quali sono i valori di riferimento; il diabete tipo 1, volgarmente detto “giovanile”: esordio, gestione, legge 104/92 e indennità di frequenza; il diabete negli adulti: diagnosi, regole, lavoro e idoneità alla guida; il diabete nelle persone anziane non autosufficienti: problematiche, gestione e supporto; a tavola con il diabete e calcolo dei carboidrati; la tecnologia applicata al diabete: automonitoraggio, microinfusori e prescrizione; sport e idoneità medico sportiva per le persone con diabete, esenzioni e prestazioni per pazienti con diabete, contatti e informazioni sui reparti e sulla distribuzione dei farmaci. Questi gli argomenti trattati in quest’ultima revisione della guida che nasce nel 2016 da il rapporto tra le associazioni Diabetes Marathon, Diabete Romagna e l’azienda Adjutor.

“Vogliamo far sapere ad ogni persona con diabete in Romagna che non è sola nell’affrontare la malattia con tutte le sue complicazioni anche di carattere pratico e questa guida vuole essere un primo riferimento per comprendere il mondo del diabete nelle sue diverse forme. Questa guida, che per noi è frutto di un lavoro di equipe tra medici, infermieri, psicologi, dietisti, esperti di diritto e forme di tutela, rappresenta un piccolo, ma fondamentale strumento di aiuto e siamo estremamente grati ad Adjutor che ci permette di mettere questa guida a disposizione di chi ne ha bisogno.” Pierre Cignani, presidente di Diabete Romagna.

La guida verrà distribuita dai professionisti, dietisti, psicologi, podologi e medici diabetologi, finanziati dai sostenitori di Diabete Romagna Onlus, che operano a supporto del personale sanitario ospedaliero per migliorare la qualità di vita del paziente con diabete e delle loro famiglie, negli eventi dell’associazione Diabete Romagna, presso le sedi associative negli ospedali di Forlì, Cesena, Cesenatico, Rimini, presso la sede di Savignano in corso Vendemini 82 e presso le sedi Adjutor di Forlì, Forlimpopoli, Ravenna e Rimini.