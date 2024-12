“Marc Chagall e il mosaico”. Presentata la IX Biennale di Mosaico Contemporaneo

Sarà Marc Chagall il protagonista della nona Biennale di Mosaico Contemporaneo, che partirà il 18 ottobre 2025. Chagall è tra i più importanti artisti del ‘900 ma in pochi sanno che nella sua produzione ci sono anche 14 mosaici tra cui “Le Coque bleu” parte della collezione permanente del Mar. La mostra esplorerà il percorso che ha portato Chagall a esplorare le tecniche musive, influenzato dai capolavori di Ravenna e in stretta collaborazione con i mosaicisti della città. La kermesse, realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale Marc Chagall di Nizza, è il primo grande progetto dedicato al rapporto tra l’artista franco-russo e il mosaico