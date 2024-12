Grande l’interesse e folta la partecipazione per la settima edizione del Premio “Storie di Alternanza e competenze”, l’iniziativa realizzata dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna nell’ambito del nutrito programma di attività per valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici di secondo grado e che ha avuto il suo culmine, la mattina del 3 dicembre, in una affollatissima Sala Estense. Ben 18 le candidature presentate da 9 istituti scolastici, sia di Ferrara che di Ravenna, con oltre 300 studenti coinvolti, che hanno raccontato con emozione le loro esperienze – realizzate durante i loro percorsi di alternanza e certificazione di competenze – cimentandosi nella realizzazione di racconti multimediali. Anche quest’anno, dunque, gli studenti hanno prodotto video racconti, con un’attenzione particolare alle attività svolte nelle seguenti tematiche: transizione digitale, sostenibilità ambientale, inclusione sociale, turismo e cultura, agroalimentare, meccatronica, sistema moda, made in Italy e educazione finanziaria e auto-imprenditorialità.

Alla premiazione sono intervenuti il noto divulgatore e creator ferrarese, Rudy Bandiera, e l’Associazione Culturale Fantateatro, che hanno intrattenuto gli studenti sull’importanza della motivazione nel perseguire un obiettivo e sulla capacità di scelta consapevole attraverso la conoscenza di sé stessi.

“La scuola – ha sottolineato il presidente della Camera di commercio, Giorgio Guberti – da sempre rappresenta un’opportunità, una forte ragione di impegno comune, un motivo di speranza, è il percorso verso il nostro futuro. La scuola forma professionalità e competenze, dispone di preziose energie, è ricca della passione, della cultura e della dedizione di insegnanti, dirigenti, personale addetto. E cresce, nelle nostre comunità, la consapevolezza del valore strategico della formazione per la realizzazione personale dei ragazzi e per le loro future prospettive di lavoro. Anche per questo – ha concluso il presidente della Camera di commercio – teniamo molto a questo progetto, che, prima di ogni cosa, stimola la creatività dei ragazzi, favorendo lo sviluppo di quel “senso di iniziativa ed imprenditorialità” che significa saper tradurre le idee in azione. È la competenza chiave che li aiuta ad acquisire consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si presentano”.

La Commissione che ha valutato i progetti, composta, oltre che da funzionari della Camera di commercio, dalla professoressa Monia Castellini, delegata alle attività inerenti all’orientamento in uscita in rappresentanza dell’Università degli Studi di Ferrara, e dalla dottoressa Francesca Balboni, funzionario dell’Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna per gli ambiti territoriali di Ferrara e Ravenna, ha espresso soddisfazione per la numerosità delle domande pervenute e l’elevata qualità delle candidature, che dimostra il crescente interesse verso l’iniziativa.

GRADUATORIA PREMIAZIONI 2024 “STORIE DI ALTERNANZA E COMPETENZE”

Il Premio “Storie di alternanza e competenze” è un’iniziativa promossa dal sistema camerale con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza, nell’ambito di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), di alternanza rafforzata, di tirocini curricolari e di percorsi di apprendistato, realizzati dagli studenti degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e degli ITS Academy, con il contributo di docenti e tutor esterni, rappresentanti aziendali e di organizzazioni.

PREMI ASSEGNATI

Categoria Istituti professionali

premiato il progetto dal titolo Cooperativa scolastica: “Ti (In)segno il Palio”, realizzato dalle classi 4aB e 4aS dell’Istituto Einaudi di FERRARA, seguite dalla professoressa Silvia Sisto e in collaborazione con i tutor esterni di ConfCooperative di Ferrara; il loro motto è stato: “E-VIVA l’inclusività: la diversità è una ricchezza!”. Il video ha raccontato un’importante iniziativa di inclusività di persone sordomute, creata e vissuta dai ragazzi in occasione del corteo storico del palio. Il progetto ha ricevuto inoltre una menzione speciale per il carattere di completezza e originalità, raggiungendo gli obiettivi prefissati, con una narrazione partecipata e coinvolgente.

Categoria Istituti tecnici:

il gradino più alto del podio è andato al progetto “Start up in Agricoltura 4.0” realizzato da un gruppo di studenti dell’Istituto Vergani-Navarra di Ferrara (5aAM, 5aCM, 4aEM) con tutor interno il professor Stefano Giatti e tutor esterno il professor Gianfranco Ardenti. Dopo aver seguito un percorso di apprendimento per la certificazione di nuove competenze, sostenuto un test finale per il rilascio di un badge spendibile nel mondo del lavoro e svolto esperienze in azienda, i ragazzi sono stati guidati alla modelizzazione di una start up in grado di offrire servizi e supporto alle imprese agricole che vogliono adottare sistemi di agricoltura 4.0.

secondo posto per la classe 4 aA ITE dell’Istituto Remo Brindisi del Lido degli Estensi seguita dalle docenti Simona Gregori e Stefania Garuti, con il progetto “Impresa in azione: Colors&Flavours of JA”. I ragazzi hanno creato una mini impresa per la realizzazione di un album da colorare con giochi enigmistici, disegni e ricette anti-spreco del territorio, prodotto e distribuito nell’ambito di competizioni a carattere nazionale

medaglia di bronzo è andata alla classe 5a M dell’Istituto G. Ginanni di Ravenna che ha realizzato blog e pagina Instagram per diffondere iniziative cittadine e promuovere con nuovi strumenti l’offerta turistica; nel video prodotto, dal titolo “Ravenna Vibes”, il racconto è affidato ad un presentatore realizzato tramite intelligenza artificiale

l’Istituto Bachelet di Ferrara ha partecipato con ben 8 video e 4 progetti, aggiudicandosi il quarto posto con “Ferrara: museo virtuale a cielo aperto”, della classe 4aT, accompagnata dalle docenti Maria Chiara Bennici e Anna Paparella, una valorizzazione del patrimonio artistico ferrarese con l’utilizzo di tecnologie innovative. Tutti gli altri video, cinque dei quali dedicati alla visita aziendale alla Tampieri Holding di Faenza (4aC professoressa Francesca Venturoli e tutor esterno Vittoria Graziani) a cui si aggiungono un’importante esperienza di monitoraggio civico sul Progetto Spazio Verdi (5aD professoressa Lorenza Cenacchi) e una progettazione di una nuova idea imprenditoriale con la produzione di un video di lancio della start-up green (4aD tutor interni Silvana Bonadie e Gianmaria Russo), hanno ricevuto un premio di partecipazione per dare riscontro all’impegno dimostrato con tanta dedizione.

Categoria Licei :

primo premio alla classe 4aD del Liceo Carducci di Ferrara che ha partecipato con il progetto “Stracarducci for ADO”, tutor scolastico Silvia Balzani e tutor esterno Barbara Biolcati. Il video, attraverso un servizio giornalistico svolto in futuro prossimo, racconta l’evento ideato dai ragazzi, in tutte le varie fasi organizzative, fino alla sua effettiva realizzazione, con la costituzione di un’impresa attiva nel sociale;

secondo posto per il video “Rigenerazione di spazi scolastici per la valorizzazione delle simbiosi”, realizzato dalla classe 5aN del Liceo Ariosto di Ferrara, con gli insegnanti Mauro Ferrari e Cristina Di Bona, tutor esterni i docenti Sante Mazzacane e Maddalena Coccagna di Unife. Si è trattato di una testimonianza del loro studio multicentrico in campo reale di aule scolastiche, finalizzato alla messa a punto di strategie di rigenerazione sostenibile degli spazi scolastici, intese come valorizzazione delle simbiosi esistenti;

terzo posto per la classe 4aD del Liceo Linguistico di Lugo con il progetto “Diamo voce al patrimonio artistico”, tutor interno Nora Rasini e tutor esterno Agnese Bassi, il cui motto è stato: A toda pastilla por Castilla….ma rigorosamente a piedi! I ragazzi hanno sperimentato e promosso un turismo sostenibile attraverso un scambio culturale con studenti spagnoli, dopo aver conosciuto e promosso il patrimonio artistico locale, utilizzando le potenzialità del format narrativo del podcast.

quarto posto assegnato alla testimonianza di un’esperienza dal titolo “Educazione finanziaria, fisco e legalità”, svolta dagli studenti delle classi 5aN e 5aH del Liceo Roiti di Ferrara (tutor interni Elena Cavalieri D’oro e Bianchini Francesca e tutor esterno Giulia Battisitini del MEF) che hanno simulato un processo tributario presso il Museo Archeologico di Ferrara. La fase orientativa è stata organizzata attraverso lezioni mirate di educazione civica tenute da giudici tributari, magistrati, Guardia di finanza e operatori dell’agenzia delle entrate.

Infine premi di partecipazione alla categoria sono stati assegnati a video che raccontato attività svolte su temi ambientali: “Acqua: una risorsa preziosa”, realizzato dalla classe 3aQ del Liceo Roiti di Ferrara (tutor interni Francesca Bianchini, Rossella Mistroni, Francesca Rossi e tutor esterno Filippo Mazzoni di UNIFE) e Mondi Sostenibili: Comprendere il presente per preservare il futuro, della classe 4aT del Liceo Ariosto di Ferrara (tutor interno Angela Barbieri).