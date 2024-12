I due giovani rifugiati Haider e Amr sono i cuochi della cena in favore degli alluvionati di Traversara organizzata dall’Ufficio Immigrazione del Comune di Ravenna in collaborazione con il Centro Sociale La Quercia. Arrivati in Italia da poco più di un anno, i due ragazzi, accolti dai progetti SAI di Ravenna, tra pochi giorni compiranno diciott’anni e lavorano già nelle cucine di due importanti ristoranti cittadini. Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Traversara in Fiore.