Dallo stato di avanzamento degli indennizzi previsti dalle ordinanze commissariali relative all’alluvione 2023, passando per la riorganizzazione operativa del sistema Agricat sino alla situazione post alluvioni 2024. Questi i temi illustrati da Coldiretti Ravenna a più di 400 aziende associate delle aree di Ravenna e della Bassa Romagna. Gli incontri informativi, svoltisi nella giornata di ieri, hanno consentito all’Organizzazione agricola di fare il punto sull’attività svolta negli ultimi mesi in tema di supporto alle operazioni di richiesta indennizzi per i danni da alluvioni 2023, attività che ha visto Coldiretti Ravenna e l’intera struttura tecnica di Coldiretti Emilia-Romagna, assistere direttamente circa 200 imprese, con il 70% di queste già in possesso dell’acconto economico e in attesa ora del saldo finale.

Gli incontri, che succedono a quelli già svolti a metà ottobre, si sono concentrati anche sulle correzioni apportate grazie all’intervento di Coldiretti al sistema Agricat che stanno consentendo di assicurare alle aziende le necessarie risorse. Mentre procede l’attività di accompagnamento tecnico-sindacale agli indennizzi, Coldiretti sta lavorando di concerto con gli enti preposti sul tema della ricostruzione e messa in sicurezza del territorio con l’obiettivo di indicare le priorità e velocizzare gli interventi necessari. Questi temi saranno oggetto di un terzo incontro informatico, dedicato alle imprese dell’area Faentina, in programma lunedì 16 dicembre, alle ore 17.30, presso la Sala Parrocchiale CASA MARIA di NAZARETH di Via Errano ad Errano di Faenza.