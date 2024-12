“Con riferimento alle notizie di stampa relative a una indagine della Procura Europea (EPPO), volta a stabilire la regolarità dell’assegnazione di fondi nell’ambito del Progetto “DARE”, Legacoop Romagna, nel manifestare piena fiducia nell’attività della Magistratura, intende ribadire la propria assoluta estraneità all’indagine e affermare la piena correttezza del proprio operato, che emerge con evidenza dal fatto che l’ipotesi investigativa si basa sulla piena correttezza di quanto dichiarato e documentato dalla stessa Legacoop in sede di presentazione della domanda.

Peraltro, come più volte ribadito in ogni sede, Legacoop Romagna, in quanto “legal entity”, rientra pienamente tra i soggetti giuridici ammessi dal diritto dell’Unione Europea a partecipare a bandi comunitari.”