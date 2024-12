Il vicesindaco di Lugo Luigi Pezzi, con delega allo Sport, ha incontrato martedì 10 e mercoledì 11 dicembre in Rocca le associazioni che utilizzano la piscina comunale e il gestore della stessa, per parlare degli interventi di riqualificazione che saranno effettuati prossimamente.

Durante gli incontri si è condivisa con le associazioni coinvolte e con l’attuale gestore la necessità di rifunzionalizzare gli spazi della piscina e di rinnovare tutta l’impiantistica presente. Con la finalità di realizzare una progettazione partecipata e condivisa, sono state ascoltate e raccolte le eventuali necessità progettuali viste come utili a portare miglioramento alle attività svolte.

In previsione ci sono la sostituzione degli impianti di gestione dell’acqua delle vasche per il loro adeguamento agli standard delle più moderne piscine. Diverse, inoltre, le soluzioni oggetto di studio per efficientare il consumo energetico di funzionamento dell’impianto e per massimizzare il comfort degli utenti, sia in vasca, sia a bordo vasca, ma anche sulle tribune. Gli interventi previsti, oltre alla zona vasche, interesseranno anche tutta l’area degli spogliatoi, necessitante anch’essa di ammodernamento.

«Abbiamo in programma diversi interventi per ridare nuova funzionalità alla piscina e alle sue pertinenze – ha dichiarato il vicesindaco Luigi Pezzi -. L’obiettivo è quello di restituire alle associazioni che operano, così come a tutti gli utenti, degli spazi rinnovati consoni alle attività e adeguati ai tempi attuali. Tutta la progettazione, ancora nelle prime fasi, sarà portata avanti passo dopo passo nella massima condivisione, da un lato per ridurre al minimo i disagi inevitabili che genereranno il cantiere, dall’altro per garantire un risultato degli interventi ottimale e centrato sulle effettive necessità. Parlare di tempistiche è ancora prematuro, ma l’obiettivo è quello di iniziare il cantiere già nel 2025».

Le associazioni sportive incontrate sono Uisp Ravenna-Lugo, Swim Team, Nuoto Club Lugo, Adriatic Sub Lugo, Sub Nautilus, Sottacqua Diving School.