La Direzione Regionale del PRI, riunitasi il 4 dicembre 2024, per discutere in merito al voto regionale e alle prospettive conseguenti

Approva

la relazione e la replica del Segretario politico. Con riferimento alle Elezioni Regionali del 17-18 novembre scorso

Ringrazia

i candidati e le candidate del PRI nella lista Emilia-Romagna Futura, e quanti hanno lavorato per sostenerli a partire dagli amici e dalle amiche che si sono impegnati lodevolmente fin dalla raccolta delle firme.

Giudica

deludente il risultato ottenuto da “Emilia-Romagna Futura” a cui va aggiunta la valutazione critica per le dinamiche intervenute che hanno discutibilmente comportato l’esclusione dalle liste di rappresentanti di realtà importanti per il Pri come Cesena, Ferrara e Cervia.

Esprime

grande preoccupazione per il forte calo della partecipazione al voto che oggi supera il 50% degli aventi diritto.

Riconferma

l’adesione alla linea politica nazionale, invitando la segreteria nazionale a proseguire nel “Patto Repubblicano” che, dopo la fine del Terzo Polo, deve vedere le forze che si identificano in RENEWE-EUROPE lavorare per costruire una prospettiva laico-repubblicana, liberal-democratica, riformatrice ed europeista impegnativa per i repubblicani e da calarsi anche nelle realtà locali, laddove ne esistano le condizioni politiche.

Sottolinea

Il lusinghiero risultato in termini di preferenze ottenuto dal Segretario Regionale che rafforza in tal maniera la credibilità del PRI.

Auspica

che da questo voto si rafforzi ulteriormente l’alleanza politica scaturita dal 33° Congresso Regionale.