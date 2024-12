È stato istituito presso Fondo Filantropico Italiano il “Fondo Luciana”, con lo scopo di ricordare una persona che non c’è più. La finalità del Fondo è sostenere la struttura ospedaliera presso cui è stata in cura Luciana. Il Fondo nasce dalla consapevolezza di quanto le strutture sanitarie pubbliche siano parte fondamentale del sistema di servizi di una comunità e rappresentino un importante punto di riferimento territoriale. Per questo motivo Fondo Luciana supporta interventi concreti che possano portare immediate migliorie alla struttura ospedaliera, allo scopo di garantire continuità e qualità dell’assistenza e per un potenziamento dei servizi di accesso alle prestazioni sanitarie.

L’Ospedale che beneficia delle iniziative è l’Umberto I”, inserito nel Distretto Socio-Sanitario di Lugo, in provincia di Ravenna. La struttura sanitaria è stata individuata sia come forma di riconoscimento da parte del donatore, sia perché quello di Lugo è un esempio positivo di ospedale distrettuale, prossimo e vicino alla popolazione, che opera all’interno di una rete territoriale e risponde in maniera efficace secondo un modello di assistenza centrato sui bisogni. Nel corso degli ultimi anni, l’ospedale distrettuale di Lugo ha visto peraltro la realizzazione di importanti investimenti per lavori strutturali di ampliamento e ristrutturazione, di Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza, Terapia Intensiva e Medicina, come anche per l’avvio dell’attività di Emodialisi, l’attivazione delle sale di Endoscopia Digestiva e il trasferimento del servizio di Oculistica.

Nell’ottica di uno sviluppo continuativo, il potenziamento dei percorsi chirurgici, programmati ed urgenti, avviato grazie anche al contributo di Fondo Luciana permetterà di rispondere con flessibilità e tempestività di adattamento alle numerose esigenze espresse dall’Ospedale Umberto I.

Il progetto complessivo finanziato dal Fondo Luciana ha come obiettivo di rispondere alle esigenze sanitarie più urgenti, in un contesto sempre più caratterizzato da bisogni crescenti, a fronte di scarsità di risorse economiche.

Con questa prima donazione del valore di oltre 400 mila euro, Fondo Luciana, attraverso l’acquisto di 4 letti operatori, una lampada scialitica e tutti gli accessori ad essi connessi, ha supportato il rinnovamento tecnico del comparto chirurgico dell’ospedale. L’impegno del Fondo è pluriennale e nei prossimi mesi sono già programmati ulteriori interventi per incrementare la qualità dell’assistenza sanitaria locale.

Il taglio del nastro è avvenuto il 12 dicembre alla presenza della Sindaca di Lugo Elena Zannoni, del Direttore dell’ospedale Dott. Paolo Tarlazzi e del Vicepresidente esecutivo di Fondo Filantropico Italiano, Simonetta Schillaci.