“La nomina di Manuela Rontini come Sottosegretaria alla Presidenza – ruolo importante e strategico all’interno della nuova Giunta regionale annunciata oggi – è una bellissima notizia per Faenza e per il Partito Democratico”. In questo modo il Partito Democratico di Faenza commenta la presenza dell’esponente faentina nella squadra di governo di Michele de Pascale alla guida della Regione Emilia-Romagna. Per il partito, Manuela Rontini “ha rappresentato un prezioso valore aggiunto per la nostra comunità. Per questo avevamo auspicato che la sua esperienza amministrativa in Regione potesse proseguire”.

Manuela raccoglie i frutti della sua serietà, concretezza e capacità di ascolto, doti che le sono valse la stima dei cittadini, delle realtà sociali ed economiche e del Presidente de Pascale, che non a caso l’ha scelta come coordinatrice della campagna elettorale. Crediamo si tratti, inoltre, di un riconoscimento per come Faenza abbia saputo porsi al centro dell’attenzione regionale per innovazione e buone pratiche politico-amministrative. Nell’ottica di un ulteriore consolidamento dei rapporti tra Romagna faentina ed enti locali, la doppia presenza di Manuela Rontini in Giunta e Niccolò Bosi in Consiglio Regionale non potrà che avere effetti positivi”.