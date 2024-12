Venerdì 13 dicembre, alle ore 21 presso la Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro, la storica Vanessa Roghi presenterà il suo ultimo saggio dedicato alla figura di Gianni Rodari “Un libro d’oro e d’argento” edito da Sellerio. A introdurre la serata ad ingresso libero che si concluderà con un brindisi offerto dal Gruppo Cevico sarà Patrizia Randi.

“Un libro d’oro e d’argento” tratta di un Maestro di scuola, scrittore, poeta, utopista e creatore di una pedagogia poetica che prende il nome di Gianni Rodari: i capitoli su di lui di questo saggio lo ritraggono sullo sfondo delle profonde trasformazioni della società del dopoguerra e, soprattutto, nell’ottica delle grandi energie e speranze sprigionate dall’attivismo nella pedagogia internazionale. Dalla lente d’ingrandimento dell’autrice emergono gli influssi culturali ricevuti e l’originalità di una formazione. Le idee vengono incrociate alle pratiche didattiche. Sono rintracciati i rimandi e i confronti con le scuole più vitali della pedagogia. Gli incontri con altri pensatori influenti. Ma è anche la qualità letteraria che viene fuori, l’instancabile lavoro sui giochi della lingua e della parola che può riferirsi a delle origini surrealiste dello scrittore in quanto tale. E poi Vanessa Roghi scova anche il Rodari più divagante: gli esercizi di allegria, le parole e il loro doppio, Pinocchio contrapposto, quanto a realismo, ai Garrone e ai Muratorino di De Amicis, le fiabe «archivio storico dei popoli», gli insiemi e la poesia, i fumetti. Un geniale, digressivo e trasgressivo fantasista che non è detto che non sia il Rodari più incantevole.

Vanessa Roghi è storica e autrice di programmi culturali per la Rai. Ha scritto, tra gli altri, La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro, il potere delle parole (2017), Piccola città. Una storia comune di eroina (2018), Il passero coraggioso. Cipì, Mario Lodi e la scuola democratica (2022).

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it.