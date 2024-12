Si è svolta al circolo tennis di via Curzola 1 l’inaugurazione dell’arena beach sotto l’egida della società sportiva PowerBeach di Ravenna. Il circolo tennis di via Curzola è un centro sportivo comunale attualmente in gestione alla società C&P (società sportiva compartecipata dagli enti sportivi Uisp e Csi) specializzato nel tennis e nel calcetto, mentre la parte del centro sportivo dedicata agli sport da spiaggia era ferma da tempo.

PowerBeach ha di fatto trasferito la propria struttura beach, precedentemente sita in Darsena Pop Up, diventando subconcessionario dell’area grazie alla regia del Comune di Ravenna che ha riattivato e riqualificato il centro sportivo che ora può contare su tutti gli sport da spiaggia come il beach volley, il beach tennis ed il foot volley.

PowerBeach è una società sportiva fondata nel 1996 dedicata completamente al beach volley, operante nelle province di Ravenna, Forli e Rimini; cura la preparazione sportiva di tutti i suoi tesserati dall’amatore alle prime armi fino agli atleti impegnati nelle competizioni internazionali del World Tour.

Ass.Giacomo Costantini (Comune di Ravenna) “Abbiamo cercato fin da subito una soluzione per dare continuità a quella che ritengo essere un’eccellenza sportiva del nostro territorio: Power Beach da anni cresce tanti atleti e atlete, è punto di riferimento per il beach volley ed organizza Summer Camp e Tonei di ottimo livello. Questa collaborazione arricchirà la proposta del Circolo tennis di via Curzola, spostandosi di poco sempre nell’area del quartiere Darsena. Ringrazio Uisp, Csi e Power Beach per la collaborazione e l’investimento comunque non scontato”

Emanuele Monduzzi (PowerBeach) “Dopo la fine di Darsena Pop Up abbiamo trovato finalmente una nuova casa per il beach. Tutte le nostre attività invernali sono iniziate regolarmente come programmato. Un ringraziamento al Comune di Ravenna per la lungimiranza in questa operazione ed alla società C&P (Uisp/Csi) per la pronta collaborazione. Sappiamo di essere un’eccellenza nel beach volley, e la recente nomina del ns Vice Presidente Matteo Galli ad allenatore della nazionale maschile ne è un’ulteriore riprova, ma lo sport ha sempre bisogno di strutture valide e pensiamo di aver fatto un passo in questa direzione per tutti i nostri tesserati e per tutti gli sportivi ravennati”

Alessandro Bondi (C&P – Csi Ravenna) “Siamo lieti di aver collaborato a questa operazione che si inserisce nel rilancio del Centro Sportivo di Via Curzola. La sinergia tra il Comune di Ravenna, C&P e PowerBeach rappresenta un esempio virtuoso di come sia possibile valorizzare gli impianti sportivi del territorio, offrendo nuove opportunità a tutti gli sportivi. Grazie a questa iniziativa, si aggiunge un importante servizio agli utenti del circolo, che ora possono usufruire di strutture moderne e di qualità anche per gli sport su sabbia.”