Dopo il successo della prima edizione, con l’arrivo dell’estate tornano i Picnic a Palazzo. E in questo 2024 gli appuntamenti nella magica e suggestiva location di Palazzo San Giacomo (Russi) diventano ben tre. Tre serate, dalle 18 alle 23, da trascorrere nel verde e nella tranquillità della campagna, tutte all’insegna del buon cibo contadino, della musica dal vivo e dell’intrattenimento gratuito per grandi e piccoli. Promossi dal Comune di Russi in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica, i Picnic sono in programma giovedì 27 giugno, 25 luglio e 29 agosto.

Come si svolgono le serate?

I Picnic a Palazzo sono davvero per tutti! In famiglia, in coppia o con gli amici, raggiungi San Giacomo in auto o in bicicletta, porta la tua coperta, componi la tua cassettina-picnic con le bontà contadine, gusta sotto le stelle e divertiti!

Il programma delle tre serate

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2024

Dalle ore 18:

apertura del market dei creativi e laboratori artistici gratuiti con la mosaicista Nadia Quadrelli e la ceramista Antonella ‘Tata Verde’ Amaretti (prenotazione obbligatoria al 347 8638450)

A seguire, con inizio alle 20.45, Eugenio Sournia (ex frontman e voce dei Siberia) presenta il suo nuovo progetto solista (opening act del cantautore selvatico-romagnolo Fabrizio Caveja).

Eugenio Sournia, cantautore livornese, premio Ciampi 2023 e finalista di “Musicultura 2024”, ha esordito nel mondo della musica con la band Siberia pubblicando con loro tre album. A fine 2023 ha pubblicato il suo primo ed omonimo album solista prodotto da Emma Nolde ed uscito per Carosello Records. A Russi presenterà in duo (voce, chitarra, piano e violino) i nuovi brani, ma anche canzoni dei Siberia e cover.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

Dalle ore 18:

apertura del ‘Market dei Creativi’

“Conchigliamo Lab”, alla scoperta del sorprendente mondo delle conchiglie e dei tesori del mare con Delio Mancini

Laboratorio di pittura a freddo su terracotta con Martina de Il Mare di Nuvola. Per i laboratori prenotazione obbligatoria al 347 8638450.

Dalle 20.45, il rock vero a km zero con il live dei russiani Old Number Six. Tra classici italiani e hit internazionali, il sestetto autoctono composto da Luca Balbi (voce), Anna Fabbri (piano e cori), Simone Rosty (chitarra), Marco ‘Mambo’ Mambelli (chitarra e cori), Davide Giuliani (basso) e Paolo ‘Poli’ Ponti (batteria) renderà ancora più calda l’estate russiana.

GIOVEDI’ 29 AGOSTO

Dalle ore 18:

Apertura del ‘Market dei Creativi’

www.kidlights.it/catalogo-1 Wizard Games con Kid Lights: una nuova ed entusiasmante avventura per apprendisti maghi e streghe per bambini dai 5 agli 11 anni. Per partecipare prenotazione obbligatoria sul sito

Laboratorio di pittura a freddo sui fiori con Martina de Il Mare di Nuvola. Prenotazione obbligatoria al 347 8638450.

Dalle 20.45 si ride con la commedia di musica e teatro ‘Campione d’incassi’ di e con Andrea Grossi. Se è vero che “uno su mille ce la fa” questo spettacolo parla di tutti gli altri novecentonovantanove che non riescono a raggiungere il successo della ribalta ma, nonostante questo, continuano a lottare per la propria arte. “Campione d’Incassi” è uno spettacolo dove il racconto si fa strada tra le canzoni e parla della felicità e della sua costante ricerca. Con Andrea Grossi (voce e chitarra acustica) sul palco anche Fabio Mazzini (chitarre elettriche) e Maurizio Piancastelli (tromba).

In tutte le serate è possibile degustare il buon cibo contadino componendo a piacere la cassettina Picnic con:

Le paste fatte in casa, i formaggi e le insalatine di Ortofrutta Pattuelli (Russi)

La piadina e i salumi di mora romagnola di Az. Agr. Cà ad Là (Brisighella)

Il gelato naturale di Sbrino (Ravenna)

Il gelato artigianale di Bottega del Gelato (Russi)

Il miele di collina di Fattoria Cà di Sino (Brisighella)

I vini autoctoni e gli agri-aperitivi di Az. Agr. Ravagli (Ragone)

La birra agricola di Birrificio La Mata (Solarolo)

I succhi e le marmellate di Bacche del Benessere (Ravenna)

Per info: www.palazzosangiacomo.com , FB e IG Campagna Amica Ravenna, Ufficio cultura Comune di RussI

TEL: 0544 587642