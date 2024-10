Thokk è la startup più innovativa del 2024: vince il Premio Cambiamenti di CNA

È Thokk l’azienda più innovativa del 2024, insignita da CNA con il Premio Cambiamenti. Con la sua produzione di armature per attività sportive e motociclismo, completamente pieghevoli come fossero di stoffa, l’azienda di Ravenna ha vinto l’ottava edizione del concorso provinciale, aggiudicandosi il premio da 1000 euro. Un premio da 500 euro anche per SEADS – Sea Defence Solutions e per Digital Arena. Menzione speciale per Bottle of Italy. La cerimonia finale del premio dedicato alle startup innovative quest’anno si è tenuta al MAR. Durante la serata è stato affrontato anche un approfondimento sull’intelligenza artificiale. Le tre imprese, selezionate fra 11 finaliste alla fase finale, ora affronteranno la fase regionale del concorso e poi eventualmente la fase nazionale.