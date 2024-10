Venerdì 25 ottobre alle ore 15.00, presso Casa Matha, P.za Andrea Costa, si terrà la cerimonia in memoria della studentessa Cecilia Bellezza, prematuramente scomparsa a maggio di quest’anno. Iscritta alla laurea magistrale in Water and Coastal Management, presso il Campus di Ravenna, stava per terminare gli studi con una tesi in tema ambientale.

In ricordo di Cecilia la famiglia e gli amici hanno fondato l’Associazione Cecilia Bellezza ETS per il sostegno a giovani laureate e laureati e che erogherà borse di studio a favore dei più meritevoli, con lo scopo, in collaborazione con il Campus di Ravenna di sostenere la ricerca dei giovani ricercatori e ricercatrici.

Il primo contributo è stato finalizzato per una borsa di studio a parziale copertura delle spese per lo svolgimento di un periodo di ricerca presso la stazione artica dirigibile Italia del CNR a Ny-Ålesund (Svalbard- Norvegia) per il 2025.

La cerimonia si svolgerà alla presenza della Prorettrice vicaria, Prof.ssa Simona Tondelli, del Delegato alle studentesse e studenti, Prof. Federico Condello, alla Direttrice del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, Prof.ssa Elena Fabbri e alla Coordinatrice del corso di studi Prof.ssa Paola Galletti.

Al termine della cerimonia verrà consegnata la pergamena in memoria alla famiglia.