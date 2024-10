Il territorio della ‘Romagna Autentica’, che alle spalle della Riviera sale verso l’Appennino, svela i suoi sapori d’autunno organizzando un press tour dedicato alla stampa specializzata enogastronomica nelle sue otto vallate del Faentino, Forlivese e Cesenate.

Visit Romagna accompagna 5 giornalisti e blogger specializzati in una quattro giorni di full immersion in una terra sorprendente e ancora poco conosciuta per mostrare le sue eccellenze enogastronomiche che si annidano in ogni territorio rendendolo carico di esperienze autentiche.

Dal progetto di marketing territoriale condiviso con il Gal l’altra Romagna nasce questa azione di promozione: un racconto emozionale che vedrà il suo inizio dalle Terre del Rubicone fino alle Terre di Faenza.

Nella giornata di giovedì 24 ottobre il press tour ha accompagnato la stampa a Sogliano al Rubicone, nella visita alle fosse di stagionatura del Formaggio di Fossa Dop che sarà celebrato nel mese di novembre tra le vie del borgo fra assaggi e degustazioni. Tra tradizioni e usi i giornalisti sono stati coinvolti nella realizzazione della teglia di terracotta per la cottura della piadina nella vicina Montetiffi (foto). Lasciata la valle del Rubicone a Mercato Saraceno il racconto enogastronomico proseguirà sulle tracce del ‘Famoso’, un vitigno autoctono, riscoperto proprio in Altosavio e diventato uno dei bianchi più originali e apprezzati del territorio, insieme ai classici ‘Albana’ e Sangiovese’, bandiere enologiche di tutta la Romagna.

Salendo in Alto Savio, a San Piero in Bagno, i giornalisti saranno deliziati da speciali piatti che valorizzano i produttori locali e le esperienze di ricerca ed innovazione in cucina fino alla scoperta di nuove produzioni come la birra artigianale nella Val Bidente a Civitella di Romagna.

Chiamati a cimentarsi in un laboratorio di Piadina Romagnola, prodotto certificato Igp, si avvicineranno poi alle tradizioni più tipiche della Romagna Toscana con un laboratorio di tortello alla lasta. Verrà mostrata la Romagna del recupero non solo delle tradizioni ma anche dei prodotti, lavorati secondo la filosofia “zero sprechi”.

Forni, ristoranti, corti e aziende vitivinicole e laboratori saranno mostrati e vissuti in questo viaggio tra Dovadola e Portico dove vivranno un’esperienza tipicamente autunnale: la ricerca del pregiato tartufo in compagnia di una guida esperta, per poi degustarlo insieme alle creazioni dei giovani chef della vallata da Portico a Castrocaro con le proposte che giocano con l’essenza degli ingredienti e la forma dei ricordi per raccontare con semplicità il gusto del territorio.

L’ultimo giorno, domenica 27 ottobre, con un tuffo nella vallata del Senio il racconto porterà i giornalisti a conoscere la ricchezza dei sapori dell’Olio Evo di Faenza a Brisighella, prima Dop italiana di Extravergine coltivato in uno degli scenari più suggestivi della Romagna intera.

Il press tour fa parte delle azioni previste dal Progetto di marketing territoriale e promozione integrata del territorio a cura del Gal L’Altra Romagna e Visit Romagna denominato Romagna Autentica che punta a potenziare in chiave turistica la valorizzazione delle aree interne di competenza del Gal “L’altra Romagna”, comprensive di 25 Comuni e otto vallate, finanziato con i fondi del piano di sviluppo rurale.