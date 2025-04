La BCC ravennate, forlivese e imolese ha di recente avviato il progetto BCC OPEN, volto a migliorare il clima aziendale, sviluppando iniziative, incontri interni ed esterni per promuovere la sensibilità in tema di responsabilità sociale, pari opportunità e di sostenibilità. Ha costituito alcune reti volontarie di dipendenti, che organizzano iniziative sui temi della diversità, equità ed inclusione.

Tra questi network ne esiste uno dedicato alla Leadership Femminile, che ha recentemente incontrato Nadia Padovani, la prima donna in Italia a guidare un team di MotoGP: un gruppo di dipendenti della BCC è stato accolto presso lo stabilimento di Faenza del Team Gresini Racing (la squadra motociclistica fondata nel 1997 da Fausto Gresini) ed ha potuto ascoltare la testimonianza diretta della Padovani, una donna che ha raggiunto grandi risultati sportivi.



Pochi giorni fa presso la Sala BCC Città & Cultura di Imola è stato organizzato un incontro tenuto da Vera Gheno, sociolinguista e saggista di fama internazionale sul tema “A maggior visibilità linguistica corrisponde maggiore visibilità sociale”.

La prof.ssa Gheno ha affrontato il problema di un linguaggio più inclusivo che abbatta gli stereotipi di genere. Questo momento di confronto per i dipendenti ha accresciuto la consapevolezza di come la lingua influisca sulle relazioni e sulla strutturazione dell’organizzazione.

Un linguaggio corretto ci aiuta a ricostruire i rapporti sociali in maniera inclusiva, dialogica e paritaria, costruendo una nuova cultura aziendale, favorendo le pari opportunità, la sostenibilità e la responsabilità sociale dell’impresa.