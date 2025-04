La squadra femminile di pallavolo dell’Istituto Ginanni ha conquistato il primo posto nella fase interprovinciale. Le ragazze parteciperanno ora alla fase successiva, che si terrà il 10 e 11 aprile.

Un plauso speciale va anche allo studente Michael Mazzoni, dell’indirizzo AFM con specializzazione in Sport Manager, che ha ottenuto risultati eccezionali nel karate, conquistando una medaglia d’oro e una d’argento in una prestigiosa gara europea svoltasi in Slovenia.

“Questi risultati sono motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità scolastica e testimoniano il valore dell’educazione sportiva come parte integrante del percorso formativo degli studenti” ha commentato la dirigente scolastica Maria Teresa Buglione.

“Un ringraziamento va anche ai docenti che, con dedizione, accompagnano i ragazzi nel loro percorso di crescita, sia scolastica che personale”.