Spettacoli teatrali, concerti, conferenze e lezioni: sono i contenuti dei 25 appuntamenti gratuiti della seconda edizione di “OndeSonore – Festival dell’educazione all’ascolto”, in programma tra Ravenna e Ferrara dal 10 al 13 aprile.

Promossa da Assonanza, Associazione regionale delle scuole di musica, e dalla Cattedra Unesco Educazione, crescita e uguaglianza dell’Università di Ferrara, con la collaborazione di molte altre istituzioni, “la manifestazione, anche attraverso narrazioni, cortometraggi e laboratori – è stato spiegato alla presentazione a Bologna dal direttore artistico Mirco Besutti e dal titolare della Cattedra Unesco Patrizio Bianchi, – è all’insegna dell’imparare ad ascoltare, con una quarantina di protagonisti tra artisti, scrittori, docenti e poi gruppi musicali, cori e orchestre”. Il festival ha un’anteprima il 10 aprile al Museo d’arte di Ravenna, con appuntamenti per le scuole (“MusArte: mosaici sonori”), una lezione sull’invenzione del paesaggio e un viaggio tra melodie e dipinti (“Arie d’Arte”) a cura del Conservatorio Giuseppe Verdi di Ravenna.

Tra venerdì 11 e domenica 13 aprile la manifestazione si sviluppa a Ferrara con appuntamenti per le scuole, conferenze, concerti e spettacoli. Tra i protagonisti anche lo scrittore Roberto Piumini, il leader della Banda Osiris Gian Luigi Carlone, l’attrice e antropologa Emanuela Bianchi, la pedagogista Anita Gramigna, il musicista Stefano Zorzanello e la saggista Silvia Tomasi. In scena anche spettacoli su temi di attualità come l’immigrazione (“Aspettando Giona: un profeta per la vita della città” di Ignazio De Francesco, chiesa di Santa Maria della Consolazione, l’11 alle 18) e l’insensatezza della guerra (“Le guerre di Ulisse” di Patrizio Bianchi, al Teatro Verdi, il 12 alle 18), mentre domenica 13 aprile (alle 15.30, Scuola di musica di Ferrara) la manifestazione si conclude con una masterclass sulla produzione musicale con Davide Maggioni di Matilde Dischi.

Una curiosità l’appuntamento dedicato ai bambini (l’11 alle 9.45 al PalaBoschetto) con il “Conciorto”, uno spettacolo che unisce tecnologia e natura: grazie a una scheda elettronica inserita in alcuni ortaggi (insalata, ravanelli, zucchine e altri ancora) questi si trasformano in strumenti musicali per essere suonati da Biagio Biagini e Gian Luigi Carlone, il leader di Banda Osiris.

