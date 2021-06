La compagnia aerea Air Horizont ha annunciato che dal 19 luglio inizierà ad operare voli di linea dall’aeroporto di Forlì. La compagnia maltese, che ha sempre operato nei voli charter, inizia così a coprire questa nuova nicchia di mercato. La vendita dei biglietti, acquistabili sul sito internet della compagnia, è iniziata da mercoledì 9 giugno 2021.

“Il team di Air Horizont è entusiasta dell’inizio di questo nuovo progetto, che ci aspettiamo di ampliare in un futuro prossimo, stando ai piani iniziali. Speriamo di poter dare il miglior servizio possibile a tutti i nostri futuri passeggeri e di offrire presto nuove rotte di loro interesse da Forlì. La nostra missione è anche quella di far conoscere Forlì all’estero e di attirare un gran numero di visitatori in città e nell’intera regione Emilia-Romagna”, ha detto il direttore di produzione di Air Horizont, Cristian Hervera.

“Data l’attuale situazione del mercato e le prospettive positive sull’evoluzione della pandemia, crediamo che questo sia il momento giusto per iniziare a commercializzare le nostre destinazioni. Siamo consapevoli dell’aspettativa creata e dell’incertezza esistente sull’inizio delle nostre operazioni, ma abbiamo ritenuto che nell’ambiente di crisi sanitaria vissuto, non era opportuno farlo prima. Ora è arrivato il momento, e speriamo di trovare una risposta positiva dai nostri futuri passeggeri, in tal caso Air Horizont saprà come rispondere a questa domanda”, ha aggiunto il direttore generale di Air Horizont, Juan Luis Díez.

Air Horizont ha sempre puntato sull’aeroporto di Forlì ed è stata la prima compagnia a basare un aereo permanente nell’aeroporto dopo la sua riapertura. Ora è arrivato il momento di confermare questa fiducia operando due rotte settimanali verso le destinazioni precedentemente annunciate: Bilbao (Spagna) e Amburgo (Germania).

Prima dell’inizio delle vendite, Air Horizont indica che ha cercato la competitività dei prezzi, ma soprattutto vuole offrire una buona esperienza di prenotazione ai suoi clienti, semplificando le tariffe. Per questo verranno offerte due tipologie di tariffe (GO! e GO! Plus), la prima include nel prezzo un bagaglio a mano (dimensioni standard fino a 10 kg), mentre nella seconda sono inclusi la selezione del posto (all’interno della categoria standard), bagaglio in stiva (fino a 23 kg) e imbarco prioritario.

“Le informazioni che ricevono i nostri clienti devono essere chiare e concise, in questo modo saremo in grado di generare fiducia nei nostri passeggeri, permettendo loro di avere una buona esperienza con noi, a partire dal primo “clic” sul nostro sito web”, dice Cristian Hervera, direttore di produzione di Air Horizont.

Juan Luis Díez ha concluso sottolineando: “noi di Air Horizont non vediamo l’ora di decollare per queste rotte. Speriamo di vedere i nostri aerei partire da Forlì pieni di passeggeri”.