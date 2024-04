Maurizio Maggiani e Nicoletta Valla sono gli autori di un libro che raccoglie le fotografie e gli scritti incentrati sui momenti più concitati dell’emergenza “per provare le stesse emozioni di chi c’era, di chi ha perso tanto, se non tutto, ma ha anche riscoperto la solidarietà e la passione di chi non si arrende e si rimbocca le maniche per costruire un futuro migliore”.

Tutto il ricavato dalla vendita del libro è stato destinato al fondo regionale istituito per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna.

Scrive Maggiani nella introduzione del libro: “Questa piccola cosa, questo modesto contributo al sostegno delle vittime della catastrofe che si è abbattuta sulla Romagna, è frutto dell’incontro di un anziano scrittore che nel secolo scorso faceva il fotografo e una giovane fotografa che qui, per la prima volta, si cimenta nel mettere in parole scritte la sua esperienza durante gli interminabili giorni e le angoscianti notti dell’alluvione. Un incontro singolare tra due esperienze, due età, due culture e due mentalità separate da mezzo secolo”.

La mostra che inauguerà a Bottega Bertaccini sabato 4 maggio, alle ore 17.30, ospiterà una scelta delle fotografie che Maurizio Maggiani e Nicoletta Valla hanno realizzato un anno fa. Saranno visibili fino a sabato 8 giugno nei consueti orari di apertura: 9-12.30 / 15.30-19.30. Chiuso domenica e lunedì mattina.

Maurizio Maggiani è nato nel 1951 a Castelnuovo Magra. Di mestiere fa lo scrittore e il giornalista. Attualmente vive a Faenza.

Nicoletta Valla ha 25 anni, studia psicologia e si mantiene agli studi lavorando. Ha cominciato a fotografare con una vecchia fotocamera cinese Seagull, tramandatale da suo padre.