Cerimonia finale per “Contiamo pari”

Si è svolta questa mattina, dopo i saluti di apertura di Antonio Patuelli, Presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna Spa, di Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale Fondazione per l’educazione finanziaria e di Ernesto Giuseppe Alfieri, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, la cerimonia finale del Progetto ‘Contiamo Pari’ sulla parità di genere. Un evento organizzato dalla Cassa in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Permanente che ha interessato circa 80 ragazze/i dell’IC Europa di Faenza. Gli studenti, nel corso della mattinata hanno anche intervistato Federica Lodi, giornalista di SkySport sul tema degli stereotipi e della parità di genere concludendo la giornata con la presentazione dei loro progetti ed una sfida quiz dal tema “Abbasso gli stereotipi”.