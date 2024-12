Nel segno del Popoli Pop Cult Festival di Bagnara di Romagna, ecco la terza richiesta ufficiale di gemellaggio presentata dal sindaco della città camerunense di Douala 5, Richard Mfeungwang, in provincia di Ravenna. Dopo che la domanda ha raggiunto le città di Ravenna e Faenza, la richiesta è stata presentata anche a Mattia Galli, sindaco di Bagnara di Romagna.

Grazie alla consolidata amicizia e collaborazione nata con il Popoli Pop Cult Festival, il presidente dell’Associazione Il Terzo Mondo ODV, Charles Tchameni Tchienga, partner storico del festival con la cucina del Camerun e dell’Africa sub-sahariana, in qualità di rappresentante esclusivo in Italia del comune distrettuale di Douala 5, ha coordinato un incontro ufficiale fra la giunta di Bagnara di Romagna e i rappresentanti della 5ª Municipalità di Douala, il maggiore agglomerato urbano del Camerun.

Insieme alla giunta di Bagnara erano presenti all’incontro Richard Mfeungwang, sindaco della municipalità distrettuale di Douala 5; Tamandjo Jeanneaux, vicesindaco; Ngah Epse Zogo Marcelline, consigliera e presidente della Commissione Sanità, Popolazione e Azione Sociale; Kengni Pengoum Spse Njoya, capo del Dipartimento Affari Sociali e Culturali.

Gli intervenuti hanno avuto modo di confrontarsi sulle molteplici opportunità di collaborazione culturale e umanitaria già avviate con lo stand del Camerun al festival. In particolare, il sindaco Mfeungwang ha invitato ufficialmente la giunta di Bagnara, nella persona del sindaco Mattia Galli, a verificare con il Consiglio Comunale la possibilità di costituire un gemellaggio, dandosi appuntamento per fine giugno alla XVII edizione del Popoli Pop Cult Festival.

“Uno dei momenti più significativi dell’incontro è stato senza dubbio la visita al castello e al museo, guidata personalmente dal sindaco Mattia Galli. Abbiamo avuto la possibilità di conoscere, toccando con mano, la storia del borgo medievale. È stato un incontro molto importante e ricco di contenuti per entrambi gli enti.

Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco Mattia Galli e tutta la sua giunta, il presidente del Popoli, Riccardo Francone, il direttore artistico Massimo Bellotti e tutti i Bagnaresi per l’attenzione particolare e la fiducia che nutrono nei confronti della Onlus Il Terzo Mondo ODV” ha commentato Charles Tchameni Tchienga.