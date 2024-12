Martedì 10 dicembre nella casa comunale di Lavezzola si è tenuta un’assemblea pubblica per la presentazione del progetto di riqualificazione di piazza Tiziano.

Nel corso della serata sono intervenuti il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi, il sindaco di Fusignano Nicola Pondi, delegato per i progetti Atuss dell’Unione, la vicesindaca Martina Baldini, il responsabile del coordinamento servizi tecnici dell’Unione Fabio Minghini e i progettisti dello studio Paisà di Ravenna, che hanno curato il progetto di piazza Tiziano.

L’intervento rientra nell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) ed è quindi coperto da fondi europei, riconosciuti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, strettamente vincolati a progetti che raggiungano gli obbiettivi di sviluppo, riqualificazione verde, sostenibilità.

Per rispondere a queste caratteristiche, la soluzione studiata per la nuova piazza presenta una croce centrale pedonale alberata e quattro aree per i parcheggi, la cui disponibilità resterà sostanzialmente invariata. Le pavimentazioni saranno in materiali permeabili, adatti ad agevolare il deflusso delle acque e, assieme con le alberature delle aiuole, a ridurre l’effetto «isola di calore», particolarmente problematico nei mesi estivi.

Saranno inoltre abbattute tutte le barriere architettoniche attualmente presenti, per rendere la piazza accessibile anche a persone con disabilità o con difficoltà motorie.

La nuova conformazione consentirà inoltre di mantenere inalterati gli utilizzi attuali della piazza durante sagre ed eventi.

L’incontro si è concluso con un momento di confronto con i cittadini presenti, durante il quale sono stati raccolti suggerimenti e osservazioni, utili alla fase finale di progettazione che avverrà nelle prossime settimane.

L’inizio dei lavori, che dureranno circa 10 mesi, è previsto nella primavera 2025, dopo la tradizionale Sagra della porchetta e del tortellino. Il costo dell’intervento è di 650mila euro, interamente finanziati dai fondi Atuss.

«Il rinnovo di piazza Tiziano è una promessa a cui teniamo particolarmente come Amministrazione e su cui mi sono preso personalmente l’impegno durante la campagna elettorale – ha sottolineato il sindaco Andrea Sangiorgi -. Questa riqualificazione sarà realizzata senza l’utilizzo di risorse comunali, che potranno quindi essere impiegate per altri progetti, come la manutenzione del territorio, nuovi percorsi pedonali o ciclabili, il miglioramento dell’accessibilità dei nostri edifici pubblici. Siamo convinti che questo risultato, a pochi mesi dall’inizio del nostro mandato, sia un segnale importante per la comunità di Lavezzola e per i suoi cittadini, che avranno finalmente una vera piazza, più bella e decisamente più fruibile. Ci impegneremo infine a ridurre il più possibile i disagi durante l’esecuzione dei lavori, in concerto con la Polizia locale, la futura ditta appaltatrice e le realtà economiche presenti».