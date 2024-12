I Volontari della “Associazione Nazionale Polizia di Stato gruppo di volontariato e protezione civile ODV “ di Ravenna in collaborazione con “Agriambiente Associazione provinciale ODV” hanno consegnato alla legittima proprietaria Bartolotti Germana, i due gatti Minu’ e Matisse.

Le due associazioni collaborano per la tutela e il recupero degli animali domestici. Questo è stato possibile dopo le amorevoli cure dedicate ad essi dai volontari “Agriambiente associazione provinciale ODV “. La presidente Stefania Sanzani ha aggiunto “ i due gatti sono stati presi in cura da noi sin dai primi momenti successivi all’alluvione ed erano fortemente traumatizzati hanno ricevuto da noi le cure necessarie ed ora sono pronti a tornare a casa” . Minu’ e Matisse erano stati salvati all’interno di una abitazione dai volontari delle due associazioni prontamente intervenute durante le prime fasi successive al tragico evento che ha investito Traversara. Il Presidente “ANPS gruppo di volontariato e protezione civile ODV “ Massimo Rasseni, ha sottolineato l’importanza che riveste il principio di tutela e rispetto verso gli animali, inserendoli a pari livello delle persone. Questo è uno degli obiettivi fondamentali della associazione.